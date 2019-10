"Se os adeptos ou o Benfica não o quiserem, por um bom preço o Osasuna até o compra"

Antigo dirigente do Raúl de Tomás no Valladolid estranha a pouca produção goleadora do espanhol até ao momento.

Ao final do décimo jogo pelo Benfica, Raúl de Tomás quebrou finalmente o jejum de golos, estreando-se a marcar com a camisola das águias. Braulio Vázquez, que o conhece bem do ano em que o avançado passou no Valladolid (2016/17, no qual marcou 15 golos), onde era diretor desportivo, realça, porém, a sua surpresa por ver tão escassa contabilidade no que diz respeito a tentos por parte do camisola 9 da Luz.

"Marcou ao Zenit, na Liga dos Campeões, mas é estranho ver o Raúl apenas com um golo marcado até esta altura. Acredito que a partir de agora vão surgir muitos mais", sublinha a O JOGO o atual diretor desportivo do Osasuna.

Lembrando que "para um avançado marcar é muito importante, pois reforça os níveis de confiança", o dirigente acredita, por isso, que o tento ao Zenit pode ser fulcral para o ex-Real Madrid, que levou a um investimento de 20 milhões de euros por parte do campeão nacional no último verão.

"Com este golo tira um peso das costas. Conseguiu finalmente marcar e, apesar da derrota do Benfica, fê-lo na Liga dos Campeões, o que motiva ainda mais", sublinha, realçando o percurso goleador do ponta de lança nos últimos anos. "Tem feito sempre golos. Marcou 14 na liga espanhola e o normal é que agora, no campeonato português e numa equipa como o Benfica, possa fazer ainda mais."

Braulio Vázquez considera que o caso de De Tomás "passa mais por uma questão de confiança do que de posicionamento em campo", e deixa uma garantia aos adeptos benfiquistas - "podem estar seguros que vai marcar muitos mais", afiança -, brinca até com as críticas que têm sido lançadas ao jogador, face à sua escassa produção na hora do remate. "Se os adeptos ou o Benfica não o quiserem, então que o deixem regressar a Espanha. Por um bom preço o Osasuna até o compra", atira.