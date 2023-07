Opinião de Hélder Cristóvão, que orientou o internacional português no Benfica B.

Bernardo Silva tem sido apontado como alvo do investimento saudita no campeonato local e Hélder Cristóvão, que orientou o internacional português no Benfica B, acredita que, caso tal se concretize, até pode ser bom para as águias.

"Se o Bernardo for para a Arábia, em dois anos poderá estar no Benfica. Se não for diria que será impossível", afirmou o antigo central internacional português à SportTV.

O atual treinador do Penafiel conhece bem o futebol daquele país asiático, onde trabalhou ao serviço de Al Nassr, e Al Ettifaq e Al Hazm. "Será uma questão pessoal. Conhecendo um pouco o Bernardo, no tempo passado, não o Bernardo atual, já casado, vai ser pai, poderá ponderar muitas coisas. Mas certamente poderá estar ali no meio. Tem estado a decidir com a sua família se vai ou não", observou.

De acordo com o Daily Star, um clube saudita oferece a Bernardo quase um milhão de euros por semana, 928 mil euros mais propriamente. "Se os valores forem aqueles, é difícil, nós, enquanto seres humanos, recusarmos esse tipo de dinheiro, porque estamos a falar de dois anos. Felizmente o Bernardo está bem na vida, mas são valores que mexem", reconheceu.