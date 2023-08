Presidente do Flamengo aborda alegado interesse encarnado em Pedro

Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, referiu-se esta sexta-feira às notícias, com origem no Brasil, de que Pedro será um dos avançados que o Benfica equaciona para o lugar de Gonçalo Ramos, que está a caminho do PSG.

"Se o Benfica quer o Pedro é simples: basta depositar a cláusula de rescisão, conversar com o Pedro e tirar o Pedro do Flamengo", disse.

Recorde-se que o avançado, que tinha contrato com o Flamengo até dezembro de 2025, renovou em janeiro, estendendo o vínculo até dezembro de 2027. Antes da renovação, a cláusula era de 60 milhões de euros, não tem sido revelado o novo valor. A imprensa brasileira especula que seja de 100 milhões de euros.

Na quinta-feira, a Imprensa brasileira revelou um alegado interesse encarnado em Pedro, de 26 anos do Flamengo, e Marcos Leonardo, de 20 do Santos. Este está a ser negociado com a Roma de José Mourinho por valores a rondar os 18 milhões de euros e é visto na Luz como ainda "curto" na evolução para ser o titular do Benfica.

O primeiro, já mais "batido", seria à partida alvo para superar os 30 milhões de euros, mas está a contas com um processo disciplinar na sequência da agressão de que foi alvo por parte de um adjunto do Fla, entretanto despedido, num episódio que poderá ter sido espoletado pelo jogador. Por tudo isto, o preço poderá cair.