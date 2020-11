Orlando Rollo, líder da comissão de gestão do Santos, quer negócio por Lucas Veríssimo aprovado pelo conselho fiscal sob pena de o clube não sobreviver e garante antecipação dos 6,5 M€. "Se o Benfica nos quiser dar o calote, já antecipámos o valor", disse

Orlando Rollo, líder da comissão de gestão do Santos, explicou esta sexta-feira que, dado o chumbo do Conselho Fiscal do clube à transferência de Lucas Veríssimo para o Benfica, receia que as águias se afastem e, com isso, o Peixe não tenha condições de sobrevivência financeira.

"Agora, o Benfica está prestes a desistir do negócio... Se não vendermos Lucas Veríssimo não vejo solução para o Santos. Eu fiz a minha parte: negociei um atleta no meio de uma pandemia, com a janela de mercado fechada e por um valor razoável. Não é o melhor negócio do mundo mas também não é o pior. Também eu estive uma vez apertado e tive de vender o meu carro para poder pagar contas. Mas paguei-as e mais tarde pude comprar outro carro. O negócio Lucas Veríssimo é razoável e paga as contas", afirmou Orlando Rollo numa conferência de imprensa.

O dirigente garantiu estar "a conversar com a Direção do Benfica e com os agentes do jogador para melhorar a proposta", frisando que a decisão do atleta em rumar à Luz é inabalável. "A proposta da Arábia Saudita [Al-Nassr] é melhor para o Santos mas o jogador quer ir para o Benfica. A forma de pagamento do Benfica é ruim [em cinco anos] mas conseguimos que uma instituição bancária antecipe esse crédito. Até se o Benfica nos quiser dar um calote, algo em que não acreditamos pela credibilidade do clube, o banco já nos terá antecipado o valor", apontou o dirigente.

Orlando Rollo explicou, ainda, que haverá "um desconto de 15 por cento devido ao parcelamento do pagamento do Benfica a cinco anos". "Precisamos do dinheiro agora e temos de colocar a poesia de lado", frisou, antes de também revelar que na recente renovação com o atleta, este cedeu "mais cinco por cento" dos seus 20 por cento "para facilitar nas negociações internacionais". O Santos passou, assim, a ter 85 por cento do passe do central. "A renovação foi feita há pouco mais de um mês para motivar o atleta a ficar. Na anterior janela de mercado apareceram propostas de cerca de 6,5 milhões de euros do Benfica e do FC Porto. Este é o valor de mercado de hoje devido à pandemia", acrescentou Rollo.