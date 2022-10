"Se o Benfica ganha, está tudo em ordem": as reações das "águias" ao triunfo com o FC Porto

Benfica triunfou na sexta-feira no clássico com o FC Porto, 0-1, no Estádio do Dragão, em jogo da abertura da 10.ª jornada que deixou os encarnados mais confortáveis na liderança.

O Benfica venceu o clássico com o FC Porto na sexta-feira, 0-1, no Estádio do Dragão, em jogo da abertura da 10.ª jornada que deixou os encarnados mais confortáveis na liderança.

Rafa marcou o golo da vitória já na segunda parte de um encontro em que os "dragões" tiveram menos um jogador em campo desde o minuto 27, quando Stephen Eustáquio foi expulso após ver o segundo cartão amarelo em três minutos. Após a partida, os jogadores do Benfica recorreram às redes sociais para assinalar o triunfo.

"Se o Benfica ganha, está tudo em ordem", pode ler-se no Instagram de Enzo Fernández. Veja as várias reações:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Odysseas Vlachodimos (@vlachod1mos)

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Fredrik Aursnes (@fredrikaurs18)

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Alejandro Grimaldo (@grimaldo35)

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por David Neres Campos (@davidneres)

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Enzo Fernández ⚽️ (@enzojfernandez)

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Twitter Oficial: @Notamendi30 (@nicolasotamendi30)

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por António Silva (@antoniosilva.66)

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Gonçalo Ramos (@goncaloramos88)

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Gilberto Jr. (@gilbertomjr02)