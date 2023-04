"Se o Benfica aspira a ser campeão, o fundamental é chegar a Alvalade com a vantagem que tem"

"Não deixa de ser um dérbi, é o rival direto, e certamente o Sporting vai querer ganhar. Por isso, se o Benfica aspira a ser campeão, o fundamental é chegar a esse jogo com a vantagem que tem. Mas é preciso fazer por isso". É desta forma que Nandinho, antigo jogador de Benfica e Gil Vicente - clubes que se defrontam na próxima jornada da Liga Bwin -, olha para a reta final e a luta a três, entre Benfica, FC Porto e Braga, pelo título de campeão nacional.

Mas antes, reconhece, o treinador, o Benfica terá muito trabalho. "Não deixam de ser três jogos difíceis, com as deslocações a Barcelos e a Portimão, e o Braga em casa", disse na entrevista ao programa Bola Branca, da Rádio Renascença.

"O Benfica não está no seu melhor momento, está numa fase menos boa. É verdade que venceu o último jogo com o Estoril, mas com muitas dificuldades", nota Nandinho. "Sente-se que é um Benfica muito nervoso, com os jogadores muito nervosos e precipitados, se calhar com menos frescura física, por isso acredito que vai ser um jogo extremamente difícil para o Benfica", acrescenta.

"Os jogadores não são máquinas e é normal que haja este oscilar de forma. O Benfica tem um plantel não só na equipa principal, mas em que pode também recrutar jogadores de qualidade à equipa B. João Neves é um desses jovens com qualidade, tem-no demonstrado sempre que é chamado; por isso acredito que o João Neves, face até ao que foi a sua exibição com o Estoril, se possa manter no onze do Benfica para que, pelo menos no setor nevrálgico, no meio-campo, a equipa consiga ter o rendimento que teve até determinada altura e que perdeu nos últimos jogos", concluiu à Bola Branca.