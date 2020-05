"Se não nos achamos muito melhores do que o Shakhtar, podem esquecer o futuro do Benfica"

Bruno Costa Carvalho voltou a recorrer às redes sociais para falar de José Boto.

Bruno Costa Carvalho, candidato anunciado às eleições do Benfica, recorreu novamente às redes sociais para abordar as questões em redor de José Boto.

Bruno Costa Carvalho anunciou no sábado que "teria argumentos" para fazer o chefe de scouting do Shakhtar Donetsk regressar ao Benfica e, em declarações a O JOGO, Boto garantiu que não pretende regressar a Portugal, "nem para o Benfica nem para outro clube qualquer".

Ora, este domingo, o candidato à presidência do Benfica apontou para o contrato de Boto com o clube ucraniano: "Não falei nem precisava, pois é evidente que ele tem contrato com o seu clube e sei, também, que ainda não sou Presidente do Benfica. Mas também sei bem o que é o Benfica", começou por referir, prosseguindo:

"De facto, devia ser bem claro para todos que o Benfica é um clube muito melhor do que o Shakhtar, ainda que eles nos tenham eliminado esta ano das competições europeias depois de uma longa paragem do campeonato deles. É o Benfica europeu que temos... Custa-me, mesmo, que muitos não vejam, de imediato, que o Benfica é muito melhor do que os ucranianos. É que todos sabemos que um Shakhtar nunca estará numa Superliga Europeia. Pois bem, se não nos achamos muito melhor do que eles podem bem esquecer a nossa presença nessa Superliga e esquecer o futuro do Benfica. Essa é a luta principal desta minha candidatura e o 'caso' Boto acaba por ser muito útil para expor a nossa fragilidade atual e a razão que assiste à minha candidatura", assinalou Bruno Costa Carvalho, que fala em "ziguezagues e permanentes contradições dos atuais líderes do Benfica":

"Que fique bem claro, eu não me vitimizo porque sei como sei como estas coisas são e o Benfica não precisa de nenhum Calimero como presidente. Estou habituado a dois pesos e duas medidas. Lembro-me bem de Vilarinho em campanha eleitoral ter assinado um contrato com Jardel e depois ter chegado o George em vez do Mário. Sei bem os ziguezagues e permanentes contradições dos atuais líderes do Benfica. Umas vezes não precisamos de vender jogadores outras vezes precisamos. Umas vezes vamos ser campeões europeus com os miúdos do Seixal, outras vezes vamos reforçar a equipa com jogadores de qualidade e outras vezes volta só a ser Seixal", rematou Bruno Costa Carvalho.