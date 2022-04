"Se não houver seguimento para a equipa principal, este título não vale nada"

Declarações de Luís Castro, treinador dos sub-19 do Benfica, à BTV após a chegada a Portugal, esta terça-feira. Os encarnados venceram a UEFA Youth League, após baterem o Salzburgo, por 6-0.

Conquista fruto de "trabalho conjunto": "Acima de tudo, é um troféu que já merecíamos há muito tempo. Disse desde início disse que um trabalho conjunto, não só do meu staff, mas de todo o Benfica Campus. Desde seguranças, a tratatores da relva é merecido. O Benfica merecia, à quarta foi fez vez."

Superioridade: "É fácil trabalhar com estes jogadores, quando se tem os melhores fica tudo mais fácil. Fomos superiores, já tínhamos vencido grandes adversários como o Real Madrid, fomos dominadores e mostrámos o que é o Benfica."

Derrota no primeiro jogo desta caminhada, frente ao Dínamo Kiev: "Foi uma derrota difícil. As circunstâncias foram difíceis. Era o inicio da época, muitos dos jogadores não estavam a jogar e foi um contexto mais complexo. Mas essa derrota até nos ajudou a unir o grupo, a falar com eles e todos os que estavam no grupo para acreditarmos que tínhamos competência e qualidade para dar a volta e elevar o nome do Benfica."

Formação: "Temos muita qualidade na formação, esta final mostra ao país e à Europa o nível da nossa formação. Ajudou a mostrar que ainda há muita qualidade para passar para a equipa A. Não podemos ficar com todos, mas mostrámos que fabricamos aqui os melhores jogadores do mundo."

Significado da conquista: "Significa muito, mas só vou conseguir perceber a dimensão quando estes jogadores passarem para o futebol profissional. Se não houver seguimento, este título não vale nada. Pressão? É a mesma. A responsabilidade, tal como a pressão, é sempre máxima e vai continuar a ser assim."