"Se não houver imunidade de grupo, o Benfica nunca mais se equipa em balneário nenhum"

Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, deu uma entrevista à BTV no dia em que os encarnados comemoram o 117.º aniversário.

Entrevistado este domingo na BTV, canal de televisão do Benfica, Luís Filipe Vieira insistiu, por várias vezes, no surto de covid-19 como um dos factores para a temporada do Benfica até ao momento. "Por aquilo que se passou, as pessoas não entendem. Há uma realidade que as pessoas não estão a entender", disse, antes de deixar uma certeza: "Se não houver a imunidade de grupo no próximo ano, o Benfica nunca mais se equipa em balneário nenhum. Sai do hotel equipado, vai para o estádio, entra em campo e acaba o jogo. Palestra ao intervalo dentro de campo. Sai direto para o autocarro, depois para o hotel e jantamos lá. Nunca mais. É impensável para mim ver 27 pessoas infetadas em 8 ou 9 dias", disse.

"Mas isto não desculpa nenhuma, é uma raridade. O principal objetivo de um jogador de futebol é correr todos os dias, e não pode. Eu nunca vi, tirando nos lares, 27 casos, tirando os lares, num curto espaço de tempo. O Jorge [Jesus] esteve fora do Benfica cerca de cinco dias, também não treinava. Houve um tempo no Benfica em que nada foi normal. Eu não consigo subir um lanço de escadas do Seixal sem parar e antes não me acontecia, o médico disse que ia melhorar. O meu estado mantém-se igual, dizem-me que vai melhorar e ainda não melhorou, dizem-me que tenho de esperar. Vamos lá ver", acrescentou.