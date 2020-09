"Se não aparecer nenhum jogador melhor do que os que cá estão, não entra ninguém"

Declarações de Jorge Jesus na conferência de imprensa de antevisão ao jogo do Benfica frente ao Moreirense, este sábado, às 18h00.

Evolução da equipa e mercado: "Desde que cheguei fui afirmativo nos jogadores que achava que eram importantes para reforçar o Benfica, entre os quais dois pontas de lança e dois centrais. Não estou com isto a dizer que tem de vir dois pontas de lanças e dois centrais. Se não aparecer nenhum jogador para esta posição melhor, ou que eu acho que seja melhor, que os que estão cá, ponto final. Não vai entrar ninguém".

Eleições: "Isso não tem nada a ver com futebol. É esse tema que eu estou interessado em discutir. Isso são problemas político-desportivos do clube que, no momento certo, as pessoas vão decidir. É uma situação que não tenho nada que falar nela".

Gonçalo Ramos: "Os jogadores já estão definidos, daqui do Seixal, que ao longo dos anos se têm salientado. O Gonçalo tem um projeto com o Benfica e com a equipa técnica que é treinar comigo durante a semana e quando não é convocado jogar com a equipa B, porque não pode nem deve estar sem jogar".

Taraabt ausente, opta por Pizzi?: "Há vária hipóteses. O Pizzi fez dois anos comigo como segundo avançado e neste momento ele tem trabalhado nessa posição. É um jogador que pode jogar em três posições, mas acho que é mais do corredor central. Como tenho outras hipóteses como o Chico. O Chiquinho está a trabalhar comigo nessa posição. Tenho várias soluções para essa posição, estou tranquilo".

Moreirense: "Aquilo que conhecemos do Moreirense é aquilo que fez na pré-época e também pelo último jogo aqui para o campeonato, que empatou a um. Não sendo os mesmos jogadores, é uma equipa bem organizada, face à nossa qualidade e forma de jogar, vamos obrigar a jogar no meio-campo deles, é uma equipa que vai esperar por um contra-ataque, uma bola parada. Estamos preparados para todas as nuances que o jogo tiver. Aquilo que o jogo ditar, de certeza que vamos estar preparados para as dificuldades que vamos encontrar".

5-1 com o Famalicão. Pressão dos adeptos?: "Pressão de exigência? Se for essa pressão é boa. Quero sempre que os meus jogadores façam mais golos, joguem melhor e, portanto, essa pressão é uma pressão que te dá sinais de qualidade. Só pressionas pela positiva quem tem qualidade. Só exiges pela positiva quem tem qualidade. Este clube cresceu muito em termos de qualidade de infra-estruturas e, por isso, é um clube que dá todas as condições de trabalho. Tens sempre de ser melhor. A equipa ainda tem muito para crescer e vai continuar a crescer".