"Se Mudryk foi comprado por 100 milhões de euros, Gonçalo Ramos pode custar 200"

Henry realça a forma do camisola 88 em 2022/23 e diz que se este continuar a faturar na Liga dos Campeões e no campeonato será "um caso sério". Internacional português contabiliza 23 golos na presente temporada, em 34 jogos pelas águias, e recebe elogios também de Igor Korneev, antigo jogador russo e do Barcelona.

A temporada de Gonçalo Ramos não deixa ninguém indiferente. Thierry Henry, antiga estrela de França e do Arsenal, mostra-se convencido pelo potencial do camisola 88 e admite que se este mantiver o atual rendimento o Benfica pode encaixar muitos milhões de euros com a sua venda.

"João Mário deu a bola a Ramos e ele fez o que fez [no 2-0]. Está de pé quente e é mais um jogador da formação. Já falámos dos jogadores que eles [Benfica] venderam. Vai ser, acredito, o próximo [a ser vendido]", atirou Henry, em comentários na CBS Sports, na análise ao encontro entre Benfica e Brugge, frisando que este "nunca foi realmente um jogo", face ao desfecho.

Conhecedor da arte de fazer golos, ele que é o melhor goleador da história dos gunners, com 228 marcados, Henry acredita que o ponta de lança encarnado, que leva 23 golos em 2022/23, "tem de fazer mais", isto a propósito do facto de não ter saído em janeiro, mas deixa um aviso: "Foi uma surpresa o que fez no Mundial. Mas penso que se continuar assim na Liga dos Campeões e vencerem o campeonato então vai ser um caso sério."

Avaliado em 40 milhões de euros pelo site transfermarkt, o internacional português - que após a Champions procura marcar pela primeira vez fora ao Marítimo, a quem apontou três golos na Luz - está blindado por uma cláusula de rescisão de 120 M€, algo que para já faz descansar os responsáveis encarnados quanto a uma saída.

Mas os elogios são muitos e chegam até da Rússia. Igor Korneev, antigo internacional russo, rende-se também ao camisola 88. "Se Mudryk foi comprado por 100 milhões de euros, então pode custar 200. Mas acredito que seja transferido por volta dos 120 milhões", afirmou o antigo médio do Barcelona e Feyenoord ao portal "sports.ru", explicando o porquê da opinião: "Basicamente ele não tem pontos fracos. É rápido, forte, percebemos que pode bater um ou dois adversários num pequeno espaço. De uma forma absolutamente inacreditável ele gira e muda completamente de direção. E não falo apenas da exibição dele no Mundial. Ele joga bem com os dois pés."