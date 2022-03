"Se jogarmos como na primeira mão, tenho a certeza que passaremos aos quartos de final"

Declarações de Darwin, avançado do Benfica, na conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o Ajax, relativo à segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Sobre a eliminatória: "Analisámos o jogo anterior com o Ajax e amanhã esperamos ir a Amesterdão conseguir um resultado positivo para passar aos quartos de final."

Qualidades: "Uma das minhas características é a velocidade, vou a ajudar a equipa sempre, a defender e atacar estaremos todos juntos. Tenho de ajudar a equipa a fazer golos mas o importante é estarmos juntos no mesmo caminho."

Se perderem, pode ser o último jogo de Darwin pelo Benfica na Champions? "Não, o meu objetivo é estar agora no Benfica, fazer o melhor possível para que corra bem. Faltam muitos jogos para acabar a temporada. Amanhã é um jogo diferente dos da Liga portuguesa, estamos com pensamento positivo. Se jogarmos 90 minutos como no jogo anterior com o Ajax tudo vai correr bem e tenho a certeza que passaremos aos quartos de final."

Espírito de grupo: "O jogo contra o Vizela, com expulsão de Taarabt, foi muito difícil para nós mas no segundo tempo mostramos atitude, um corria pelo outro quando o outro estava cansado e é estarmos todos juntos que leva às vitorias. O companheirismo é essencial para a equipa. Estamos focados, tivemos três dias para preparar o jogo, estou tranquilo, os companheiros estão também tranquilos como nós e amanhã vamos em busca da vitória."

Golos: "É importante sempre para um avançado fazer golos na Champions mas mais importante é o trabalho pela equipa. Quando ganhamos, ganhamos todos, quando perdemos perdemos todos. É o companheirismo que leva às vitórias."