Jonas, Salvio e Luisão estiveram numa conversa com Vieira no canal do Benfica, no dia em que se cumprem três anos desde a conquista do tetra. Todos confiam num final de época feliz para as águias.

Jonas

O melhor: "João Félix pode chegar longe, impressionou-me muito. Vim com 30 anos, muito desacreditado e todos me reergueram. O João pela idade e por tudo o que fazia foi um jogador que me impressionou"

Mensagem para o baneário: "A mais positiva, são dez jogos que faltam, o Benfica com essa paragem vai voltar muito forte. O plantel tem muita qualidade, o início foi muito bom, teve um mês em que os resultados não foram muito positivos. A retoma vai ser interessante. Vamos estar todos a torcer e a mandar vibrações positivas. Que no fim todos possam comemorar mais um título, que é o que todos queremos. Muita sorte e entusiasmo".

Salvio

Saída: "Continuo sempre ligado ao Benfica, a falar com os meus ex-companheiros. Tenho a camisola deste ano. Para mim foi muito difícil sair. Agora já estou perto dos meus pais e a desfrutar de outra etapa da minha carreira".

Mensagem para o balneário: "Uma mensagem de força e confiança. Eu, como todos os benfiquistas, acredito nesta equipa. Se há alguém que pode ganhar este campeonato é o Benfica. Bons jogadores, boa equipa técnica, bom balneário, adeptos. Temos tudo no Benfica, é dar força, continuar a trabalhar. Não há nada fácil, mas acredito que a equipa pode conseguir o campeonato e espero que no final possamos festejar todos juntos".

Luisão

Mensagem: "Estamos a passar diifuldades grandes nas nossas vidas devido à pandemia, ficamos mais sentimentais. A cada treino, a cada jogo que possam trazer alegria para nós, que estamos longe. Aos benfiquistas que estão confinados nas suas casas, para os adeptos que sofrem pelo clube, de verdade, em todos os lugares do mundo. Não vão poder estar próximos, que os jogadodes correspondam no campo até ao último minuto. Não sabemos quem será campeão, mas lutando vai dar tudo certo".