Se ganhar a Libertadores e a Taça do Brasil, Flamengo paga mais ao Benfica

Negócio entre o Flamengo e o Benfica por Everton contempla um bónus no caso da conquista de títulos.

Em junho, o avançado Everton deixou o Benfica e rumou ao Flamengo, a troco de 13,5 milhões de euros, mais 2,5 ME mediante o cumprimento de certos objetivos. E alguns desses objetivos estão relacionados com a possibilidade de o Mengão vencer a Taça Libertadores e a Taça do Brasil.

A eventual conquista de cada um destes troféus, valerá aos cofres da Luz mais 500 mil euros - um milhão no total -, segundo uma informação avançada pelo jornal brasileiro O Dia e confirmada por O JOGO. Esse dinheiro terá de entrar na conta dos encarnados 30 dias após o jogo decisivo.

Além disso, sabe o nosso jornal, os restantes 1,5 milhões de euros do bolo dos 2,5 milhões de objetivos são referentes a participações do futebolista em jogos do emblema carioca (fez 18 até ao momento).

Os dirigentes do clube da Luz estão, por isso, a contar em receber os 16 milhões de euros por Everton, o que "pagaria" David Neres, contratado para a mesma posição, que foi avaliado em 15,3 milhões.

O Flamengo vai defrontar o Athletico Paranaense na final da Libertadores e mede forças com o Corinthians, de Vítor Pereira, na Taça do Brasil.