"Se fosse golo do Dínamo de Kiev seria algo injusto para o Benfica"

Declarações de Lázaro depois do Dínamo de Kiev-Benfica (0-0) da Liga dos Campeões

Sobre o jogo: "Queríamos mais do jogo, controlámos o jogo e criámos várias ocasiões de golo, mas tivemos alguma infelicidade em frente à baliza. Nos últimos 15 minutos, num jogo destes e com 0-0, o adversário vê a possibilidade de ganhar algo mais. Tentámos, lutámos até ao fim e se fosse golo (lance anulado pelo VAR) seria algo injusto porque procurámos mais conseguir algo deste jogo. Ficou 0-0, agora vamos voltar a casa, trabalhar arduamente e ver o que fizemos bem e menos bem para melhorarmos e somarmos os três pontos na próxima oportunidade."

Neste grupo será até ao último minuto: "Não tenho a certeza. Este foi o primeiro jogo, ganhámos um ponto e no outro jogo ganhou o Bayern. É só o princípio, vejo qualidade e como todos trabalham, desde o treinador, à equipa, ao staff médico. Temos qualidade para seguir em frente e ter um bom nível na Europa. Viemos aqui para ganhar, não o conseguimos mas não vamos desistir, temos uma época longa pela frente com muitos objetivos para serem conquistados. Temos de melhorar, mas estou confiante."

Próximo jogo com Barcelona: "Viemos aqui para vencer e não conseguimos atingir esse objetivo, estamos um pouco desiludidos. Porém, isso já não se pode mudar, temos de continuar a melhorar, recuperar bem para o próximo jogo do campeonato. Claro que o jogo com o Barcelona é especial, mas também nesse tentaremos vencer e vamos dar-lhes que fazer e tentar colocar as nossas qualidades em campo para somar os três pontos."