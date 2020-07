"Se eu ganhar as eleições do Benfica, Jorge Jesus manter-se-á como treinador"

Bruno Costa Carvalho deixa garantia sobre o técnico anunciado na sexta-feira pelo clube encarnado.

Bruno Costa Carvalho voltou este sábado a pronunciar-se sobre a contratação de Jorge Jesus pelo Benfica e assegurou que, caso vença as eleições de outubro, vai manter o treinador de 65 anos ao leme da equipa.

"Se ganhar as eleições JJ manter-se-á como treinador? A resposta é sim. Tudo farei para dar as condições para que Jesus tenha o maior sucesso no Benfica. (...) Será que JJ se enquadra desportivamente no meu projecto? A reposta é muito clara: sim. Quero um Benfica de ataque e dominador. Esse é o tom principal do futebol de JJ, ainda que não nos possamos esquecer de algumas humilhações épicas que sofremos. No entanto, JJ parece-me um treinador mais experiente e mais contido na sua arrogância que tal mal lhes fez às vezes", assinalou o candidato à presidência encarnada, na sua conta do Facebook.

Contudo, Bruno Costa Carvalho deixou reparos a Luís Filipe Vieira no que toca à escolha do novo técnico:

"Se houvesse o mínimo de respeito pela democracia no Benfica, em ano de eleições, qualquer treinador deveria ter sido contratado por um ano sendo os seguintes uma opção que o clube poderia exercer se o presidente eleito assim o quisesse. (...) Quando Vieira o mandou embora, pois foi isso que aconteceu, o presidente do Benfica disse que JJ não se enquadrava no seu projecto desportivo. Não potenciava os jovens, não tinha dimensão europeia e não era possível fazer planificações de futuro com JJ. Assim, o que me parece é que Vieira não tem qualquer projecto desportivo claro. Quer ir ganhando ao sabor do vento", acrescentou o candidato, que via alternativas de qualidade a Jesus.

"(...) Não houve visão para tal ou o Benfica não é suficientemente atractivo para esses nomes. Mas já que se foi buscar um treinador à América do Sul, havia lá outro com grande qualidade que poderia levar o Benfica para outro nível. Falo de Marcelo Gallardo. Mas havia várias outras alternativas de grandes treinadores que nos podiam colocar no patamar que ambiciono", rematou Bruno Costa Carvalho.