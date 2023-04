INQUÉRITO - Benfiquistas ouvidos por O JOGO veem desaire com o FC Porto como motivo para uma "quebra mental e física" na equipa.

1 - Encontra explicação para o mau momento da equipa?

2 - Mantém a confiança no título, apesar da menor vantagem?

Sérgio Nunes, ex-jogador do Benfica

"Jogo com o Inter pode ser muito importante"

1 - É sobretudo uma questão psicológica. Se calhar todos pensámos que a derrota com o FC Porto não ia afetar, mas a verdade é que se calhar afetou. E depois houve mais uma com o Inter. A qualidade está lá, os jogadores são os mesmos. Há que trabalhar a parte mental e fazer com que a equipa volte ao normal. Penso que o jogo com o Inter pode ser muito importante, passando ou não.



2 - O Benfica ainda corre o risco de perder o título. Alguns jogadores podem ficar com essa dúvida, mas são profissionais e vários deles têm larga experiência. Há outros mais jovens, mas penso que não deve afetá-los. Não será fácil, até pelo calendário, mas acredito que o Benfica irá conseguir conquistar o título.