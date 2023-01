Schmidt volta a abordar mercado: "Ajustes são sempre possíveis"

Declarações do treinador do Benfica, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Varzim, referente aos oitavos-de-final da Taça de Portugal e marcado para esta terça-feira (20h45)

Plantel capaz de estar em diferentes competições? "Mostrámos nos primeiros meses da época que podemos contar com muitos jogadores. Jogámos muitas vezes com o mesmo onze, mas, aqui e ali, fizemos algumas alterações e mantivemos o nível. Temos plantel para diferentes competições."

Mercado de janeiro: "Há sempre a possibilidade de ajustar o plantel em janeiro. A equipa pode ser um pouco melhorada, ajustes são sempre possíveis. Já deixámos sair Pinho e Diogo Gonçalves. Jogaram partidas importantes na primeira fase da época. Vamos aguardar pelas próximas semanas."

Como lidou a equipa com a questão Enzo Fernández: "O assunto está resolvido com Enzo."