Roger Schmidt vai avaliar os campeões da Youth League

O treinador alemão vai estudar a equipa que acabou com a maldição na prova dos sub-19, algo fulcral para as decisões da SAD. Samuel Soares terá espaço, sucedendo a Svilar no plantel principal.

Próximo treinador do Benfica, Roger Schmidt está já a inteirar-se dos dossiês relacionados com o Benfica e uma das questões que estará em cima da mesa do técnico alemão é o futuro dos jogadores que conquistaram a Youth League. De acordo com o que O JOGO apurou, o ainda treinador do PSV terá uma palavra importante a dizer sobre os talentos do Seixal e irá a partir de agora avaliá-los para decidir se e quem poderá ter espaço a breve prazo na equipa principal. Sobretudo aqueles que se assumiram como destaques e peças fundamentais nas contas de Luís Castro.

Já sem idade para voltar a alinhar na prova, Tomás Araújo e Henrique Araújo, os únicos que já alinharam na equipa principal, estão nos planos para a próxima temporada. Também riscado pela "veterania" da prova está o guarda-redes Samuel Soares, ele que terá oportunidade em 2022/23 entre os graúdos. O guardião ficará com a vaga de Mile Svilar, que em fim de contrato vai deixar a Luz, sendo assim a terceira opção para a baliza.