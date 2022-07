Morato, central do Benfica

Central está nos planos do técnico, o que levou a SAD a recusar a oferta do Rennes, de 12 M€ mais três por objetivos. Só uma oferta fora do normal tirará o jogador da Luz.

A ganhar destaque nas contas de Roger Schmidt, novo técnico encarnado, Morato vê bloqueada a sua saída da Luz apesar do interesse do Rennes.