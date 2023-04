Schmidt tenta juntar-se a uma lista onde só estão Koeman e Mortimore

Só dois treinadores estreantes venceram ambos os clássicos na mesma edição do campeonato.

Vencer o jogo desta sexta-feira frente ao FC Porto significa colocar a conquista do título mais perto, manter a invencibilidade em casa e pode representar, para Roger Schmidt, o igualar de um registo que poucos treinadores têm no Benfica: vencer os dois clássicos no ano de estreia no banco da Luz.

Curiosamente, só outros dois técnicos estrangeiros conseguiram o mesmo feito na primeira época que orientaram o clube encarnado. Ronald Koeman, em 2005/2006, venceu o FC Porto por 2-0, à jornada 7, no Estádio do Dragão e, depois, na jornada 24, triunfou em casa por 1-0. Antes, já John Mortimore, na primeira de cinco épocas à frente do Benfica, em 1976/1977, também venceu os dragões nos dois encontros: 1-0, fora, e depois, 3-1, em casa. O britânico, ao contrário de Koeman, foi campeão nesse primeiro ano.

Fora do lote de estreantes, o Benfica já conseguiu vencer ambos os clássicos na mesma temporada por nove vezes, em cinco delas foi campeão: 2018/2019, 1976/1977, 1971/1972, 1949/1950 e 1942/1943. A mais recente foi na época em que Rui Vitória e depois Bruno Lage orientaram a equipa do Benfica. Ainda aos comandos de Vitória, os encarnados venceram o FC Porto em casa com um golo de Seferovic, logo à jornada 7. Depois, já quando Lage tinha assumido a equipa principal, Rafa e João Félix deram a vitória no jogo no Estádio do Dragão (2-1).

Para Roger Schmidt, caso a vitória seja alcançada, este registo também pode ser uma novidade já que enquanto treinava o PSV, dos Países Baixos, o técnico alemão nunca conseguiu vencer ambos os jogos com os dois principais rivais da liga holandesa, nem com o Ajax nem com o Feyernord.