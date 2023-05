Schmidt tem um desejo: "Talvez seja possível mantê-lo, mas a decisão também é dele"

Palavras do treinador do Benfica este domingo, num encontro com os jornalistas e no qual respondeu a vários temas, um dia após a conquista do título. A vontade de continuar a contar com Gonçalo Ramos foi vincada.

Primeiro treinador alemão campeão em Portugal: "Há treinadores portugueses à volta de todo o Mundo, quando estive na China havia vários. Poucos treinadores estrangeiros em Portugal? Não sei. Talvez pelo idioma. É bom ter ideias diferentes no futebol. Na Alemanha também se fala nisso. A Bundesliga é talvez um pouco mais recetiva a isso, mas a cultura portuguesa é assim".

Possível saída de Gonçalo Ramos e a próxima época: "Todas as equipas analisam os adversários e também nos analisarem durante esta temporada, tentando encontrar abordagens para nos defrontarem. Tal como nós fizemos. Espero que fique. É jovem o suficiente para ficar mais um ano no Benfica, mas teve uma temporada excelente. É um ponta-de-lança muito talentoso e não há muitos assim no mercado. Veremos. Talvez seja possível mantê-lo, mas a decisão também é dele. Gostava que ficasse mais uma temporada".



2023/24: "Esta já foi dura que chegue. Cada jogo vai ser difícil, precisamos de muitos pontos. Precisámos de 87 para ser campeões, é preciso ganhar quase todos os jogos".