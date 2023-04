Schmidt: "Talvez os jogadores tenham estado focados neles próprios..."

Treinador do Benfica vincou a importância do coletivo antes do jogo com o Inter.

Roger Schmidt, treinador do Benfica, fez esta terça-feira a antevisão ao jogo com o Inter, da segunda mão dos quartos de final da Champions. O técnico rejeitou que o período de férias concedido ao plantel seja justificação para uma série de três derrotas consecutivas, mas espera que a equipa regresse já em Itália aos bons resultados, realçando a importância do coletivo.

"Já tivemos tempo, jogos e treinos suficientes para voltar à boa forma, agora depende dos jogadores mostrarem-no em campo. Somos uma equipa muito ambiciosa. É bom combinar a parte individual com a coletiva, mas talvez, nos últimos jogos, os jogadores tenham estado demasiado focados neles próprios e não na equipa", declarou Schmidt.

O Inter, recorde-se, venceu por dois golos sem resposta na Luz, desvantagem que o Benfica tentará anular na segunda mão, com início às 20h00 de quarta-feira.