Schmidt elogia o Santa Clara e lembra o dérbi: "Foi futebol, não foi uma lição"

Declarações do treinador do Benfica, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Santa Clara (18h00), marcado para este sábado e referente à última jornada da Liga Bwin

Adversário e momento: "Santa Clara não tem nada a perder. Não estão a jogar como uma equipa que vai descer, têm feito bons jogos. Têm velocidade na frente. Espero um adversário complicado e o estádio cheio. Sabemos qual a nossa situação. É o último jogo. Estamos a uma vitória de conquistar o título. Mostrámos bom espírito e boa atitude. Estamos motivados. A equipa está preparada para fazer um bom jogo. O foco é total no desafio com o Santa Clara."

Bah e Aursnes: "Estamos felizes pelo regresso de Bah, que teve um grande impacto contra o Sporting. Aursnes é um jogador muito importante, muito flexível, pode jogar em várias posições. Jogou na defesa, no meio e no ataque. Mostrou a sua qualidade e a sua personalidade. Não importa a posição onde jogue. Temos diferentes opções. Fez uma segunda parte fantástica. Tenho muitas opções. Temos um problema com o Guedes, infelizmente. Teve um grande impacto quando chegou aqui e no último domingo."

Exibição em Alvalade: "Fizemos um grande jogo em Alvalade. Sporting foi a melhor equipa na primeira parte, mas a forma como reagimos no segundo tempo. Mostrámos futebol de ataque, pressionámos. Foi futebol, não foi uma lição. Temos de respeitar a história do jogo e a qualidade do adversário. Temos de trabalhar muito para cada ponto. Já estivemos com 10 pontos de vantagem, porque ganhámos quase todos os jogos, mas a temporada é longa. Já temos muitos pontos e temos um último encontro para vencer. É uma diferença grande perder ou empatar."