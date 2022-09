Schmidt sobre o FC Porto-Braga: "Não podemos influenciar os outros jogos"

Declarações de Roger Schmidt, treinador do Benfica, na antevisão ao jogo com o V. Guimarães, marcado para as 20h30 de sábado e referente à oitava jornada.

Jogo com o V. Guimarães: "Um jogo difícil. Nunca joguei contra o Vitória, mas penso que analisámos a equipa bem, temos muitas informações de pessoas que conhecem melhor a liga portuguesa do que eu. Sei que é muito difícil jogar lá, tens adeptos muito entusiásticos. Têm feito uma boa época, defendem bem e estão sempre conectados. Não vai ser fácil marcar golos contra eles. Vai ser uma tarefa difícil para nós. Jogar depois da pausa para as seleções é sempre um desafio, as queremos continuar na forma como estávamos antes destes jogos. Há uma energia positiva na equipa. Vamos tentar fazer um bom jogo e ganhar."

Aproveitar o resultado do jogo entre FC Porto e Braga: "É sempre importante ganhar. Não interessam os jogos das outras equipas, não podemos influenciá-lo. Todas as equipas jogam contra si duas vezes por temporada. Estamos apenas a olhar para nós e para os nossos jogos. Estamos numa boa situação. A equipa tem trabalhado no duro nos últimos meses e temos de mostrar o mesmo espírito amanhã."