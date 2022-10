Schmidt aborda o empate do FC Porto e a competitividade: "É um excelente exemplo"

Declarações do treinador do Benfica, no final do encontro com o Chaves (5-0)

Pensamento na Champions: "O importante é recuperar bem para fazermos um bom jogo contra o Maccabi. Esse é o próximo objetivo. Não gosto de falar dessas séries. Sei o quão difícil é vencer cada jogo. Não é fácil jogar no estádio do Maccabi. Temos de nos focar no próximo jogo. Tudo é possível na quarta-feira."

Escorregadela do FC Porto: "Já estávamos muito motivados. Estamos focados nos nossos jogos. É um excelente exemplo. Todos os jogos em Portugal são difíceis. Temos consciência disso. Não precisamos desse tipo de motivação extra."