Benfica defronta o Club Brugge para os oitavos de final da Champions.

O Benfica realizou na manhã desta segunda-feira um treino de preparação para o encontro com o Club Brugge, e com duas boas notícias para Roger Schmidt. Chiquinho e Gonçalo Guedes, que falharam a partida do campeonato com o Famalicão, por lesão, estiveram no relvado nos 15 minutos abertos aos jornalistas.

Já Alexander Bah, habitual titular no flanco direito da defesa, ficou a realizar trabalho de ginásio.

Rafael Rodrigues e Ndour, jovens que têm alinhado na equipa B, também integraram a sessão, ao contrário de Draxler e Ristic, lesionados.

O encontro com o Club Brugge tem início marcado para as 20h00 de terça-feira. Na Bélgica, as águias venceram por 2-0 na primeira mão dos oitavos de final da Champions.