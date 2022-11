Schmidt: "Selecionador? Seria uma honra, mas é difícil responder a isso..."

Treinador do Benfica em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Penafiel, da segunda jornada da fase de grupos da Taça da Liga, agendado para as 20h45 de sábado.

Admite vir a treinar uma seleção? "São grandes equipas... Para ser honesto, nunca penso muito no meu futuro no futebol. Não tenho planos e estou focado muito no aqui e agora. Só penso no Benfica. Foi uma grande decisão vir para aqui e tento desfrutar de todos os dias em que cá estou, com a minha equipa. Nunca fui um selecionador, mas penso que é um estilo de treino muito diferente, tens a equipa apenas alguns dias para preparar para os jogos e torneios. É muito interessante e seria uma honra, seja com que país for, mas é difícil responder a isso, porque a minha mente está completamente focada no Benfica."