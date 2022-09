Schmidt: "Seis centrais? Pode ser invulgar, mas precisávamos de soluções"

Declarações de Roger ​​​​​​​Schmidt, treinador encarnado, em conferência de imprensa de antevisão à receção do Benfica ao Vitória de Guimarães, a contar para a oitava jornada da Liga Bwin e que está marcada para sábado, às 20h30.

Dentro de algumas semanas terá seis centrais disponíveis: "Estou muito feliz que tenhamos tanta qualidade nos centrais. Já tínhamos seis centrais mas até agora só tínhamos três disponíveis. Estou feliz que [João] Victor e [Lucas] Veríssimo estejam a dar os primeiros passos nos treinos. Victor está mais próximo da equipa e não deverá precisar de muito tempo, ao contrário de Veríssimo, que esteve de fora durante dez meses. Esperemos que nas próximas semanas esteja bem. Há muita qualidade nesta posição. Foi bom termos contratado John Brooks por causa da lesão de Morato. Pode ser invulgar, mas tendo em conta as últimas lesões e semanas, precisávamos de soluções. Os melhores são os que vão jogar".

Calendário pesado: "Já jogámos com algumas boas equipas, lidámos bem com a pressão, jogámos bom futebol. Mostrámos que podemos ser confiáveis e temos de confirmar isso no resto da época. São jogos grandes que vamos ter, mas estamos focados no vitória. Não faz sentido pensar já na Liga dos Campeões. A nossa concentração está ao máximo para amanhã".