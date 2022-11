Schmidt rendido aos jogadores do Benfica: "O que têm feito é extraordinário"

Declarações de Roger Schmidt, treinador encarnado, após o Benfica-Gil Vicente (3-1), partida relativa à 13.ª jornada da Liga Bwin.

Vitória: "O Gil Vicente esteve muito muito bem, foi uma equipa agressiva e que tornou a partida difícil para nós. Acabámos por conseguir ganhar e de forma merecida. Estamos muito contentes porque era o último jogo antes da pausa e termina com um período de muitos jogos. Se olharmos para o panorama geral, é extraordinário o que os jogadores têm feito, não só do ponto de vista das vitórias, mas do ponto de vista mental. Mesmo em jogos difíceis, como hoje, eles lutaram e eu estou satisfeito. Agora vem uma pausa".

Vai manter a sua filosofia de jogo na Taça da Liga: "A filosofia vai ser para manter, no domingo começa a Taça da Liga mas antes vamos ter uma pequena pausa. Não vamos ter seis jogadores que vão para as seleções e vamos ter um breve intervalo para prepararmo-nos para essa prova".

Gonçalo Ramos bisou: "Ele é um jogador de combate, mas de forma positiva, não negativa. Gostamos muito do seu trabalho e hoje mostrou a sua qualidade, tal como tem feito nos últimos meses".