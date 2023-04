Schmidt reitera confiança e volta a abordar a única mudança frente ao Inter

Declarações de Roger Schmidt, treinador do Benfica, na antevisão ao jogo com o Chaves, agendado para as 18h00 de sábado

Falta de confiança e ritmo devido à paragem para seleções? "Nós jogamos onze jogos na segunda parte da temporada, ganhámos os primeiros 10, marcámos 27 golos e concedemos dois. Perdemos com FC Porto, uma boa equipa, não jogámos o nosso melhor. Até agora, a segunda metade da temporada tem sido fantástica. Os jogadores têm estado muito bem. Claro que durante os jogos tenho de tomar decisões, é normal. Na minha opinião, na terça-feira os jogadores ainda estavam frescos, capazes de criar oportunidades e foi por isso que não mexi muito na equipa. Podemos confiar nos jogadores, os que estão no banco também estão em boa forma. Podemos ver pelo Morato e pelo Gilberto, por exemplo, não tinham jogado muitos jogos mas disseram presente, jogaram muito bem. Durante o jogo, tomo sempre decisões dependendo do que é necessário em campo. Neste caso, precisávamos de golos e confiava em quem lá estava, por isso é que só mexi uma vez, com o David Neres."