Schmidt reage ao sorteio da Champions: "Temos chances de ir às meias-finais"

Treinador do Benfica fez a antevisão ao duelo com o V. Guimarães, agendado para as 18h00 de sábado e a contar para a 25.ª jornada da Liga Bwin.

Jogo com Vitória: "É um jogo muito complicado. Sabemos da primeira volta. Foi um jogo complicado, um empate. Estão a fazer uma boa época. Defendem muito bem e não vamos ter muitas oportunidades. Sofreram 24 golos em 24 jogos. Antes da seleção, temos uma grande motivação de fazer um grande jogo. Queremos os três pontos. Vamos precisar de uma grande exibição."

Sorteio da Liga dos Campeões: "Já sabemos o nosso adversário, é bom. Vamos jogar contra uma grande equipa. O Inter tem muita qualidade individual, experiência. Os jogadores vão estar ao melhor nível. Temos de estar ao melhor nível. Já jogámos a um grande nível na Europa. É um grande desafio. Acreditamos no nosso futebol. Temos chances de estar nas meias-finais."

Ainda o sorteio: "Não quero olhar para as meias-finais agora. O Vitória é o mais importante. Vamos jogar em abril. Espero jogos complicados. Quero primeiro pensar no Vitória, no Rio Ave, no FC Porto. Sabemos da nossa qualidade, mas temos de trabalhar muito. Não vamos mudar a nossa forma de abordagem, de respeitar o próximo adversário, que é bom."