Schmidt questionado sobre possível contratação: "É um jogador fantástico"

Érick Gutiérrez, médio que trabalhou com Roger Schmidt no PSV, já admitiu que gostava de continuar com o treinador fosse em que clube fosse. Questionado sobre essa possibilidade, o técnico do Benfica disse que no futebol "nunca se sabe".

Na altura em que Roger Schmidt chegou ao Benfica, no verão passado, Érick Gutiérrez, médio mexicano do PSV, admitiu que gostava que o treinador o levasse para onde quer que o alemão fosse. À boleia dessas declarações, a TNT Sports México perguntou ao técnico das águias sobre a possibilidade de contratar o jogador de 27 anos para o emblema da Luz.

"No futebol nunca se sabe, não se pode falar muito do futuro. O Érick é um jogador fantástico e uma pessoa muito boa. Gostei muito de trabalhar com ele no PSV. Estará sempre no meu coração porque ganhámos a Taça dos Países Baixos. É um grande jogador. Veremos o que acontece no futuro", apontou o técnico na antevisão ao jogo de terça-feira, em que o Benfica venceu o Club Brugge, por 5-1.

Formado no Pachuca, Érick Gutiérrez está no PSV desde 2018/19. Esta época já fez 34 jogos e marcou três golos.