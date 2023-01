Schmidt questionado sobre a arbitragem: "Estão a fazer um trabalho muito bom"

Treinador do Benfica mostrou confiança plena em Artur Soares Dias.

Roger Schmidt demonstrou total confiança no trabalho de Artur Soares Dias no dérbi da ronda 16 do campeonato, com o Sporting, marcado para as 18h00 de domingo.

"Espero o que espero sempre, que liderem bem o jogo. É o que espero. Já falámos sobre os árbitros. Na minha opinião, estão a fazer um trabalho muito bom, em Portugal. Estou surpreendido com a qualidade. Confio nos árbitros, não tenho problemas", afirmou na antevisão ao jogo.

"É a primeira vez que jogo este dérbi. Independentemente de onde estejas, jogas sempre algum dérbi durante a temporada. Cada campeonato tem estes jogos. Sei da importância para os adeptos e sabemos que temos de dar, tudo, mas também sei que não temos de fazer nada de especial, amanhã. Só temos de fazer um jogo de topo e jogar ao nosso máximo nível. É o que fazemos sempre, na Liga dos Campeões, no dérbi um num jogo normal da I Liga. A chave para vencer será focar-nos no nosso plano, sermos disciplinados e acreditarmos em nós mesmos. Podemos bater qualquer equipa, no nosso estádio", vincou.

Amorim revelou que Pedro Gonçalves e Ugarte farão a dupla no meio-campo leonino. "Nada muda. O Sporting tem qualidade individual em todas as posições. Jogam com alas, com uma linha de cinco, com três avançados e dois no meio. Esta época, jogámos mais vezes contra este tipo de sistemas. Todos os nossos jogos na Liga dos Campeões foram com equipas que usam este sistema. São jogadores diferentes, mas não é tão importante. Não nos focamos nisso. Sabemos da qualidade da equipa, por isso, vamos ajustar os detalhes do nosso comportamento tático, mas 90% do nosso trabalho é focarmo-nos em nós mesmos. Falamos sempre do nosso jogo e respeitamos a qualidade individual dos adversários", rematou.