Schmidt queria aprender português, mas não está fácil: "É uma língua muito difícil"

Técnico do Benfica deu entrevista aos alemães do Der Spiegel

Roger Schmidt aproveitou a paragem para os compromissos das seleções para dar uma entrevista à comunicação social do seu país de origem, a Alemanha. Em conversa com o Der Spiegel, o técnico do Benfica explicou o porquê de continuar a falar inglês.

"No início, prometi que ia aprender português, mas é complicado. É uma língua muito difícil e seria um investimento temporal muito grande até saber o suficiente para dar treinos em português. Para falar a verdade, não me atrevo. Em inglês funciona bem. Gostava de falar português, aliás gostava de falar mais línguas, mas era preciso ter aprendido quando era mais novo", referiu.

Leia também Internacional Espanhóis recordam frase de Nagelsmann: "Se o Real Madrid me telefonar no futuro..." Técnico, que deve abandonar Bayern de Munique, já foi alvo do interesse dos merengues. Carlo Ancelotti, ainda na luta pela Taça e pela Champions, com o campeonato praticamente perdido, tem o futuro em aberto

Na mesma entrevista, o técnico alemão elogiou o Benfica, colocando o clube encarnado ao mesmo nível de Real Madrid e Barcelona.