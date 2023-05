Schmidt: "Queremos ser campeões, também, por causa do nosso presidente"

Declarações do treinador do Benfica, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Portimonense, marcado para este sábado (18h00) e referente à 32ª jornada da Liga Bwin

Festejos e lágrimas da direção contra o Braga: "Mostra o que significa para nós lutar pelo título. Tenho sentido o quão importante é este título para os benfiquistas. Estão orgulhosos e felizes. Queremos responder com um bom futebol. Eles esperam de nós títulos. Foi um momento emocionante, até porque falhámos muitas oportunidades. O presidente é do Benfica, portanto é normal. Queremos ser campeões, também, por causa do nosso presidente."

Bah disponível? Aursnes outra vez lateral? "O Bah tem treinado. Tinha alguns problemas na semana passada. Decidimos não correr riscos. Temos de tomar uma decisão hoje. Ainda tenho de falar com ele, depende da decisão dele. O Aursnes esteve bem nos últimos jogos, o Gilberto tem treinado bem. A decisão final tomarei amanhã."