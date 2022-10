"Espero que Rodrigo Pinho ainda possa mostrar que pode fazer bons jogos pelo Benfica"

Declarações de Roger Schmidt, treinador encarnado, em antevisão ao Benfica-Rio Ave, partida relativa à nona jornada da Liga Bwin e que está marcada para sábado, às 18h00.

Momento da equipa: "É importante ficar confiante depois de jogos grandes, o PSG tem muita qualidade individual. A nossa tarefa é mostrar a nossa qualidade nesse jogo e manter a qualidade e a intensidade nos jogos seguintes. É isso que uma grande equipa tem de fazer. Com os objetivos que temos, temos de estar preparados de três em três dias, temos de confirmar esse tipo de desempenho em casa e fora".

Rodrigo Pinho? "Ele está bem desde a pré-época, vem de uma grande lesão. Foi difícil para ele e está em forma, mas precisa de umas semanas para recuperar a forma ideal e poder mostrar a sua qualidade. Estou convencido da sua qualidade, tem feito jogos na equipa B para ganhar forma. Ele é rápido, é bom com bola e precisávamos dele no jogo com o PSG. Espero que ainda possa mostrar que pode jogar e fazer bons jogos pelo Benfica".