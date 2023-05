Schmidt quer permanência de Otamendi: "Se me perguntarem a mim..."

Técnico alemão falou aos jornalistas menos de 24 horas depois de conquistar o título de campeão nacional pelo Benfica

Roger Schmidt quer que Nico Otamendi, capitão do Benfica, continue no Estádio da Luz. Um dia depois da conquista do título, o alemão lembrou que o contrato do defesa está a acabar, mas que a intenção do clube é continuar com o campeão do Mundo.

"Nico Otamendi foi um grande capitão. Foi campeão do Mundo e campeão nacional. João Mário, Rafa, Otamendi, Grimaldo - esses quatro são líderes. São diferentes, mas todos foram importantes. Temos um bom mix na equipa, entre jovens e jogadores mais experientes. Jogar no Benfica não é fácil. Os mais experientes dão apoio. Em relação ao Otamendi, espero que fique. Falamos com ele desde o Natal. Ele sempre quis esperar até ao final. O contrato dele acaba e pode pensar na sua situação. Se me perguntarem a mim? Espero que continue", atirou.