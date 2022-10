Schmidt quer "garantir mais Champions aos adeptos" e diz que Benfica não joga para empatar

Roger Schmidt, treinador do Benfica, fez a antevisão ao jogo de terça-feira (20h00) diante da Juventus, que conta para a quinta jornada da Liga dos Campeões.

Benfica teve um jogo difícil em Turim: "Cada jogo é diferente. Foi um jogo complicado, especialmente no início. Depois encontrámos o nosso ritmo, tentámos estar focados nos 90 minutos, respeitando o adversário. Temos de estar preparados para a história do jogo. Estamos em vantagem no grupo, mas todos se podem apurar. A Juventus é uma equipa de topo, tem grandes jogadores e um grande treinador e temos de estar no máximo para ganharmos."

É um jogo de "mata-mata"? "Não estamos num "mata-mata", temos de fazer um bom jogo. A Juventus precisa de duas vitórias, nós precisámos de um ponto [empate é suficiente para o Benfica se qualificar para os oitavos de final]. Temos de estar focados, não jogamos para empates, o nosso objetivo é sempre vencer. Acreditamos em nós, temos de usar a vantagem caseira, aproveitar o apoio dos adeptos e garantir mais futebol de Liga dos Campeões para eles [adeptos]. É só isso que estamos a pensar, não em 'matemáticas'."

A Juventus parece muito ansiosa esta época e está pressionada: "Entendo, mas não me parece sábio dizer que eles têm problemas e que não estão ao nível máximo. Quando enfrentas uma equipa e treinadores experientes, tens de estar sempre ao máximo, especialmente em jogos decisivos. Esperamos a Juventus no máximo, temos de estar no máximo para nos qualificarmos. É um grupo difícil, sempre soubemos isso, e não vamos cometer o erro de subestimar o adversário."