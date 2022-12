Schmidt quer Argentina campeã e sobre Messi atira: "É o melhor do Mundo"

Roger Schmidt, treinador do Benfica, fez a antevisão ao duelo em casa do Moreirense (sábado, 19h00), da terceira jornada da fase de grupos da Taça da Liga.

Final: "Com todo o respeito que tenho pela França, vou apoiar a Argentina por causa dos dois jogadores. Para ser sincero, adoro Messi. É o melhor jogador do Mundo, demonstrou-o neste Mundial. Espero que ganhem. A Argentina é um bom exemplo, evoluíram muito ao longo do Mundial, depois de um mau começo. Defendem bem, jogam muito bem como equipa. Merecem ganhar."

Manter os jogadores: "Otamendi jogou a um nível fantástico, também. Acho que já vêm jogando muito bem ao longo da época, o Gonçalo e o Enzo. Enzo aproveitou as oportunidades na Argentina, não começou a titular. Gonçalo Ramos também, marcou três golos. Mostra que tem muita confiança. Estamos muito felizes por eles e eles felizes por jogarem no Benfica. Precisamos de jogadores como eles. Não temos medo que saiam. Não vamos dar ninguém, precisamos deles para sermos campeões."