Schmidt: "Quando perdemos, há sempre ruído à volta do Benfica"

Declarações de Roger Schmidt, treinador encarnado, após o Chaves-Benfica (1-0), jogo relativo à 28.ª jornada da Liga Bwin.

Análise: "É muito simples. Neste tipo de jogos, quando tentas encontrar soluções frente a um adversário que defende com muita gente, costumamos encontrar soluções, mas o guarda-redes fez três grandes defesas. Quando não aproveitas as oportunidades, o adversário acredita e hoje marcou num contra-ataque no final".

Benfica perdeu um ponto no final: "É muito desapontante. A equipa fez um grande esforço e deu tudo até ao último segundo. Não estávamos contentes com o empate e ainda menos com a derrota, mas isto é futebol".

Substituiu João Mário e Gonçalo Ramos aos 80': "Eles estavam cansados e estiveram tanto tempo em campo porque marcam muitos golos, mas precisávamos de mais energia com Musa e Guedes, que também são muito bons e, quando estão frescos, também conseguem marcar golos".

Benfica perdeu seis pontos nos últimos dois jogos no campeonato: "Quando perdemos, há sempre ruído à volta da equipa e do Benfica, sabemos disso e temos de nos manter juntos. Estas experiências podem ajudar-nos. A mentalidade da equipa é boa e vamos voltar a mostrar isso".

Ouviram-se assobios dos adeptos no final do jogo: "Não estamos contentes e os adeptos podem fazer o que quiserem. Muitos adeptos também apreciam o que a equipa tem feito, temos jogado um futebol fantástico, internacionalmente inclusive. Eles estão desapontados, mas ainda podemos recuperar".