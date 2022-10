"Schmidt pode surpreender no clássico, como fez ao lançar o Aursnes em Paris"

Roger Schmidt, treinador do Benfica

Tranquilidade na postura e no discurso são traços de Schmidt, analisa o treinador português Rui Mota, que trabalhou com o alemão no Beijinh Guoan.

"Planeia estes jogos como se de mais um se tratasse, até para tirar carga e pressão", afirma Rui Mota sobre Roger Schmidt, na antecâmara de um jogo grande.

"É claro que treinadores e jogadores são colocados à prova, mas a questão da motivação torna-se simples: os jogadores ficam ainda mais focados. [Schmidt] tenta passar tranquilidade e, sendo um jogo de estádio cheio, tenta equilibrar a balança e apelar a uma visão mais racional por parte dos jogadores, até de forma a evitar erros e desconcentrações com questões extra jogo, baixando a tensão", prossegue o treinador português, que auxiliou o agora homem do leme encarnado nos chineses do Beijing Guoan.