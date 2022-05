Schmidt: "Para termos sucesso não é só olhar para o estilo de jogo, é preciso atitude"

Roger Schmidt conheceu o Benfica Campus, no Seixal, esta quarta-feira

Ideias para o Benfica: ""Hoje não é o dia para anunciar nada sobre as minHas ideias de jogo. Quando começarmos a pré-época, quando falar com os meus jogadores, falaremos também de como queremos jogar futebol e sobre o que é importante. Para termos sucesso não é só olhar para o estilo de jogo, mas também é preciso atitude para sermos uma equipa. Isso é algo que podemos discutir depois de 27 de junho, após começarmos a trabalhar com a equipa. Hoje o importante é estar aqui, falar com o presidente e com as pessoas responsáveis que estão nos bastidores para nos prepararmos para uma boa pré-temporada."

Boas vibrações no arranque: "Sim, claro, estou muito entusiasmado para começar com a minha equipa e com os jogadores. Temos de trabalhar duramente na pré-época, preparar-nos para uma longa temporada, com muitos jogos. Estar aqui hoje é ótimo para ter a sensação da cidade, do clube. Estou ansioso de fazer parte do Benfica."

DECLARAÇÕES À BTV