Schmidt obrigado a mexer: Draxler e Chiquinho candidatos ao onze do Benfica

Perante a situação de Enzo Fernández e a baixa por castigo de Rafa, Roger Schmidt tem de mexer. Camisolas 93 e 22 são fortes hipóteses até porque as opções são limitadas.

Na ressaca do primeiro desaire da época, com o Braga, Roger Schmidt prepara-se para fazer alterações no onze frente ao Portimonense, sexta-feira.

A utilização de David Neres, ainda a recuperar de lesão, frente ao Portimonense é uma incógnita e Diogo Gonçalves já não foi chamado para Braga, pois está de saída. Aursnes pode voltar ao miolo.

Sem o castigado Rafa, que atingiu a série de cinco amarelos na Liga, e perante a situação de Enzo Fernández, à beira da saída para o Chelsea, Draxler e Chiquinho são assim fortes candidatos a entrarem de início na receção ao conjunto algarvio. Isto numa equipa bastante condicionada no que diz respeito a opções, pois o técnico alemão não sabe ainda se vai poder contar com David Neres, em dúvida por problemas físicos - já falhou as partidas com Moreirense e Braga -, e já não terá Diogo Gonçalves à sua disposição, uma vez que o extremo prepara-se para ingressar no Copenhaga, tendo já sido ausência em Braga.

Quer Julian Draxler quer Chiquinho apontam a fazer, diante do clube algarvio, esta sexta-feira, a sua sexta partida de início na presente temporada

Draxler e Chiquinho tinham aproveitado a Taça da Liga, disputada em pleno Mundial, para ganharem espaço no onze, mas com os regressos de Enzo Fernández (que esteve no Catar até final da prova, tornando-se campeão do mundo, como Otamendi) e João Mário (que falhara o desafio com o Moreirense devido a lesão) acabaram por ser relegados para o banco na visita à Pedreira, que não correu bem às águias, pois o Braga impôs a primeira derrota da época aos da Luz.

Espaço: o médio-ofensivo foi titular nos três encontros da Taça da Liga

Apontando à retoma, e preparando-se para não fazer contas com Enzo Fernández, Schmidt poderá recolocar Aursnes, que jogou à esquerda no Minho, no miolo, ao lado de Florentino, ainda que Chiquinho, que passou para o meio-campo nas partidas da Taça da Liga, tendo ali atuado com o Moreirense, num jogo em que Aursnes jogou à direita, seja também opção para a função de "8".

Arma: o técnico das águias acredita que o compatriota vai ser "mais-valia" em 2022/23

Sem Rafa pela terceira vez na presente época, Roger Schmidt deverá optar por lançar de início Draxler, que poderá fazer o seu sexto, de 14, jogo como titular, o terceiro no campeonato. O camisola 93 é candidato a jogar no apoio a Gonçalo Ramos, ainda que possa também atuar pela esquerda, posições que tem desempenhado.

Perante tantas limitações, Schmidt terá ainda menores opções para completar a ficha de jogo, devendo enfrentar o encontro com João Neves, Gil Dias, Paulo Bernardo, Henrique Araújo (estes dois nem foram chamados para Braga) e Musa.