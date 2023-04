Schmidt, o FC Porto e o Inter: "Analisámos no total, não apenas nesses dois jogos"

Declarações de Roger Schmidt na antevisão do Benfica-Inter, partida da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões

Sobre o Benfica-Inter: "Estamos no quartos de final, temos de esperar sempre um adversário de topo. É um jogo muito importante para as duas equipas, todos se esforçaram muito para chegar aqui, esperamos um adversário muito competente. Queremos jogar o nosso melhor futebol. Trata-se de um adversário com muitas opções na defesa, meio-campo e ataque. Teremos de estar no nosso máximo."

FC Porto e agora Inter: "Antes de mais, perder faz parte do futebol. Antes, ganhámos muitas vezes. A minha equipa passou rapidamente a olhar para a frente e nos últimos dias estivemos focados no Inter. Sim, o Inter jogou com o FC Porto e é claro que analisámos o Inter no total, não apenas nesses dois jogos. É uma equipa experiente, que é capaz de jogar ao ataque, se necessário, e que sabe defender se necessário. Ganharam o primeiro jogo por 1-0 e depois no Porto defenderam e conseguiram o empate. É uma equipa que joga o típico futebol italiano, mas que, sei, podem mudar esse estilo. Temos de estar preparados para tudo."