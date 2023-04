Schmidt diz que Neres no banco "foi a melhor decisão" e não promete o título

Declarações do treinador do Benfica à CNN Portugal após o empate a três golos em casa do Inter e adeus à Champions.

O que faltou: "Não muita coisa, na minha opinião. Estivemos melhor do que na semana passada, estamos fora da Liga dos Campeões principalmente pelo que fizemos no primeiro jogo. Gostei do que vi hoje. Mostrámos desde o início que acreditávamos e que queríamos estar na meia-final, mesmo depois do primeiro golo do Inter. A situação não era fácil, mas conseguimos levantar-nos, chegar mais à frente, tivemos alguns problemas para criar oportunidades, porque eles defenderam perto da grande área e são uma grande equipa, mas fizemos um bom jogo. Estou feliz e orgulhoso pela exibição dos jogadores."

Porque deixou Neres no banco: "Foi a minha decisão, sou eu que faço o onze. É normal. Não era só o David Neres que estava no banco e eu tenho de tomar decisões. O Neres esteve muito bem quando entrou, mas também estivemos muito bem na primeira parte. Penso que foi a melhor decisão."

Penálti de Lautaro: "Foi 100% penálti. Aliás, como semana passada. Não tivemos sorte com as decisões de arbitragem."

Título: "Não prometo nada. A única coisa que posso prometer é que vamos lutar nos últimos seis jogos que restam no campeonato."