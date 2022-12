Schmidt não se refugia nas ausências: "Não queremos dar desculpas"

Declarações do treinador do Benfica, no final do encontro com o Moreirense (1-1)

Reação ao empate: "Parabéns ao Moreirense. Criámos muitas oportunidades, mas falhámos, também, muitas oportunidades. Ninguém faz de propósito. Temos de aceitar a eliminação. Faz parte do futebol. Temos de olhar para a frente e encarar as outras competições."

Consequências: "Tentámos ganhar a competição. Temos mais tempo para treinar. Começámos com quatro competições. Não temos jogo para a semana. Não estamos felizes, mas temos de aceitar. Não posso castigar os jogadores, que jogaram bem. Não terá grandes consequências noutras competições."

Jogadores de fora. Otamendi e Enzo jogam final do Mundial: "São grandes jogadores, mas também estavam outros em campo. Jogámos bem, de forma rápida. O adversário jogou atrás da bola, sempre com olho nas transições. Não queremos dar desculpas."

Ritmo dos mundialistas: "Quem vai à seleção, sabe-se que é normal precisar de tempo para ganhar ritmo. Queríamos integrar esses jogadores rapidamente. Gonçalo Ramos marcou, teve outras oportunidades."