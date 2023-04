Schmidt não quer mais VAR: "Devia devolver-se a responsabilidade aos árbitros"

Treinador do Benfica mantém opinião manifestada depois do jogo com o Inter

VAR: "A minha declaração relacionou-se com os últimos jogos, tivemos muito azar. Podíamos ter tido penáltis a nosso favor, mas também é a minha opinião no geral. Passei pela China, Holanda, sempre com VAR. A minha opinião? Preferia continuar sem VAR no futebol. Por vezes, interfere e outras não. Por vezes, existe comunicação com o árbitro e outras não. Para mim, devia devolver-se a responsabilidade aos árbitros. Por vezes vão estar corretos, outras não. Na minha opinião, é mais frustrante ter o VAR e tomarem-se decisões erradas à mesma. Se não houver um penálti a nosso favor contra o Inter sem o VAR, eu diria que era difícil ver. Mas com o VAR... Ninguém quer tomar a decisão correta? Para mim isso é mais frustrante. Aceito se continuarmos, é o que é. Mas eu não gosto".

Quatro jogos sem vencer: "A responsabilidade é 100% minha. Eu sou o treinador, por isso, sou responsável por tudo. Perguntaram-me sobre a pausa para seleções. Para mim, é crucial dar folgas neste tipo de calendários, em que os jogos são mais intensos e mais numerosos, e as pausas são mais curtas, se podes dar algumas folgas, é crucial. Isso significa que cumprem programas de treinos individualizados e trabalham em casa, mas podem descansar um pouco. Eu disse que o meu problema é que, por vezes, nas seleções, os jogadores vão e não jogam, por isso, passam dez ou 12 dias no hotel. O treino é quase zero, por isso é que perdem um pouco a forma, mas é normal. Não é só problema nosso, é de todos os treinadores. Continua a ser possível vencer jogos. Não uso isso como desculpa.