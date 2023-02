Roger Schmidt com André Almeida

Treinador do Benfica comentou, na entrevista rápida da BTV, a vitória frente ao Casa Pia e a homenagem a André Almeida.

Análise: "Gostei muito do jogo de hoje. Jogámos muito bem, precisámos de algum tempo para entender o momento de acelerar o jogo. Já sabíamos que o Casa Pia é muito organizado, defende bem, com bloco baixo. Conseguimos encontrar soluções e marcar na altura certa. Controlámos, dominámos, tivemos uma postura séria, até quando o jogo já estava decidido. Conseguimos recuperar a bola muito rapidamente. Estivemos sempre frescos e foi um ótimo jogo para nós."

Sobre André Almeida, homenageado antes do jogo: "Quando se vê o seu palmarés, vê-se o que fez pelo Benfica. Foi capitão do Benfica, é uma pessoa excelente, e um extraordinário jogador, sempre com atitude excelente. Não pude dar-lhe mais minutos de jogo, é uma pena, mas teve sempre uma atitude muito positiva e demonstrou aos outros jogadores como se devem comportar em situações difíceis. Hoje, foi homenageado num estádio à pinha. Marcámos o primeiro golo ao minuto 34, parece uma história perfeita."