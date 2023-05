Schmidt: "Não precisamos de ser campeões com 20 pontos de vantagem"

Um dia depois da conquista do título, o treinador do Benfica falou sobre a temporada, e não só, num encontro com jornalistas.

Palavras do filho e mais títulos até 2026 e pressão com a renovação: "A pior parte da temporada foram 10 dias, três jogos. Não foram propriamente cinco meses. Faz parte do futebol. Nada teve a ver com a renovação. Comentários do meu filho? Não ouvi isso, mas acho que não estava a falar a sério. Olhar demasiado para a frente no futebol não faz bem, perdemos a concentração. Fomos campeões e na próxima temporada começamos do zero, vamos lutar pelo campeonato, Taça da Liga, Champions e Taça de Portugal. Não interessa olhar para a frente".

Algum ponto chave na temporada? "Não tivemos muitas oscilações. Mantivemos um nível alto durante muito tempo e isso só foi possível porque estivemos concentrados em cada jogo. Depois de termos perdido alguns pontos, de termos perdido uma vantagem de 10 pontos, que passou para quatro, precisámos de nos concentrar e mostrar que aguentávamos a pressão. Depois vencemos quatro ou cinco jogos consecutivos. Foi muito importante. Os jogos contra o Braga e contra o Sporting foram muito importantes. Sabíamos que tínhamos uma reta final de temporada difícil e foi muito importante nessa altura vencer e convencer".

Competitividade em Portugal e jogos nas provas europeias: "Tenho uma opinião diferente. Já tive a oportunidade de dizer isso. As equipas portuguesas, jogando lá fora, têm bons resultados. O Sporting bateu o Arsenal, o Arsenal estava na melhor fase da temporada. Nós estivemos bem, o FC Porto esteve bem. Também chegaram à fase a eliminar da Champions. Quando se está numa Liga, por vezes pensa-se que a qualidade não é a maior, mas se tiver a mesma discussão nos Países Baixos ou na Alemanha, dizem o mesmo. A qualidade do futebol da Liga portuguesa é muito boa, sobretudo tendo em conta o facto de existirem quatro equipas que têm orçamentos mais elevados. É especial haver tantas equipas no mesmo patamar".

Apenas decidiu o título na última jornada: "Não mudava nada. Fiz o melhor que consegui. Não se trata de encontrar uma nova abordagem. O que é preciso fazer é tomar decisões, preparar jogadores. Precisamos de uma abordagem tática e depois é jogar, dar tudo para vencer o jogo, e depois do jogo acabar, acabou. Não dá para repetir. Não podemos recomeçar um jogo. Não penso nisso. Quando perdemos um jogo, fica para trás e concentramo-nos no próximo. Mas claro que tivemos 10 pontos de vantagem e acabámos com dois. Está tudo bem. Não precisamos de ser campeões com 20 pontos de vantagem, queremos ser campeões. Podíamos ter vencido antes mas não foi possível. Temos de aceitar a qualidade das outras equipas. Vencemos com 87 pontos. Estivemos quase ao nível da melhor temporada de sempre do Benfica".

Schmidt enquanto pessoa: "Sou o mesmo, tanto enquanto treinador como enquanto pessoa. O treinador tem de tomar muitas decisões, mas como ser humano sou igual. A minha personalidade é a mesma. Sou muito honesto enquanto treinador e essa é a minha abordagem. Gosto de apreciar a vida e de viver num bom ambiente. Gosto de chegar a uma equipa, de ver pessoas felizes, com uma boa vibração. Só temos uma vida. O que quero para a minha privada é isso também. A família é a coisa mais importante, não só para mim mas para vocês também".